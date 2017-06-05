Göztepe yıllar sonra yeniden Süper Lig'de

TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Antalya'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçının normal süresi 1-1 sona erdi ve mücadele 15'er dakikalık 2 uzatmaya kaldı. Uzatma dakikaları da 1-1 sona eren maçta, penaltı atışları sonunda Göztepe 4-3 kazanarak Süper Lig'e çıkan son takım oldu.



3. KEZ MAÇI DURDURMAK ZORUNDA KALDI

ESKİŞEHİRSPOR- Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanan 1. Lig Play-Off finalinde meşale krizi yaşandı. Atılan meşaleler nedeniylye görüş mesafesinin düşmesi üzerine hakem Ali Palabıyık, 3 kez maçı durdurmak zorunda kaldı.



Hakem Ali Palabıyık'ın başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte iki takımın taraftarları sahaya meşale, maytap ve sis bombası yağdırdı. Stadyum bir anda yangın yerine dönerken, Ali Palabıyık oyunu durdurmak zorunda kaldı. Meşale ve maytap yağmuru sonrası oluşan sis bulutu yüzünden saha içinde görüş mesafesi bir kaç metreye indi. Yanıcı maddelerden çim zeminin yanı sıra Eskişehirspor'un yedek kulübesi de zarar gördü, bu esnada iki takımın yedek oyuncuları ve teknik heyeti saha içine girmek zorunda kaldı. Stat hoparlöründen meşale atılmaması konusunda anons yaptıran Hakem Palabıyık sisin dağılması için 9 dakika bekledikten sonra oyunu yeniden başlattı. Ancak meşale yağmuru su molası sırasında yeniden başladı. Bir kez daha oyunu durdurmak zorunda kalan Hakem Ali Palabıyık, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural'dan tribünleri uyarmalarını istedi. Denizli ve Vural'ın taraftarları ikaz etmesi, sisin de dağılmasından sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti. Fakat teknik adamların uyarısına karşın 35'inci dakikada üçüncü kez yoğun bir şekilde meşale ve sis bombası yağmuru yaşanınca karşılaşma üçüncü kez kesintiye uğradı. Hakem Ali Palabıyık, meşale krizi yüzünden ilk yarının sonuna 17 dakika eklemek zorunda kaldı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)



11. dakikada Erkan Zengin'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci Günay tokatlayarak uzaklaştırdı.



12. dakikada Göztepe'de Tayfur'un sol kanattan ortasına kale sahasında Umut Nayir dokunurken kaleci Boffin topu son anda çıkardı.



13. dakikada Göztepe atağında Leo'nun ceza alanı dışından yaptığı sert şut az farkla auta gitti.



23. dakikada Göztepe atağında Jahovic ceza sahası önünde topu iyi kontrol edip yere inmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarıya gitti.





40. dakikada Bruno Mezenga'nın uzaktan sert şutunu kaleci Günay yumruklayarak uzaklaştırdı.



41. dakikada Göztepe'de kazanılan serbest vuruşta Tanju ceza alanı altı pas içerisine ortasını yaptı. Gelen ortaya Umut Nayir kafayı vururken Eskişehirspor kalecisi Boffin topu son anda kornere çeldi.



43. dakikada Erkan Zengin'in ceza alanı içerisinden yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden auta çıktı.



45+11. dakikada Göztepe'de ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Jahovic geçti. Jahovic'in sert vuruşu barajı geçerken kaleci Boffin topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

45+13. dakikada Jahovic'in sağ çaprazdan altı pas içerisine yaptığı ortaya Umut Nayir vurdu ve top üst direkten oyun alanına geri döndü.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Eskişehirspor'da Erkan Zengin'in savunmanın arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ofoedu topu ağlara gönderdi. 1-0



73. dakikada Göztepe'de Segbefia'ın sol çaprazdan sert şutunda top savunmaya çarpınca az farkla kornere gitti.



90+4. dakikada sağ kanattan Kobakhidze'nin çevirdiği topa kayarak vuran Jahovic topu ağlara gönderdi. 1-1



97. dakikada Bruno Mezenga'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş yandan auta çıktı.



105. dakikada Erkan Zengin sol kanattan çizgiye indi ve yerden ortasını yaparken Göztepe kalecisi Günay yatarak topu uzaklaştırdı.



107. dakikada Eskişehirspor ceza alanında oluşan karambolde topa Umut Nayir rövaşata vurdu ancak savunma topu uzaklaştırdı.







Stat: Antalya



Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Kerem Ersoy xx



Eskişehirspor: Boffin xx, Kamil Ahmet xx, Hakan Çinemre xx, Uğur İnceman xx, Tarık Çamdal xx, Hasan Hüseyin xx, Hürriyet xx (Semih Şentürk dk. 115 ?), Dorukan xx (Akaminko dk. 95 x), Erkan Zengin xx, Ofoedu xx (Axel Meye dk. 77 x), Bruno Mezenga xx



Yedekler: Kayacan, Bilal Aziz, Aykut, Ramazan



Teknik Direktör: Mustafa Denizli



Göztepe: Günay xx, Tanju xx (Murat Akın dk. 85 x), Emre Can xx, Leo xx, Canberk xx, segbefia xx, Gosso xx, Tayfur xx (Kobakhıdze dk. 85 xx), Halil Akbunar xx (Sinan Özkan dk. 85 x), Jahovic xx, Umut Nayir xx



Yedekler: Mehmet Göktuğ, Emre Aygün, Lokman Gör, Gençer Cansev



Teknik Direktör: Yılmaz Vural



Gol: Ofoedu (dk. 53) (Eskişehirspor), Jahovic (dk. 90+4) (Göztepe)



Sarı Kartlar: Ofoedu, Tarık Çamdal, Dorukan (Eskişehirspor), Mehmet Göktuğ, Tanju Kayhan (Göztepe)