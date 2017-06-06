Amatörden Süper Lig'e

2007-2008 sezonunda Amatör Küme'de yer alan İzmir temsilcisi, önce TFF 3. Lig'e döndü. Göztepe, kısa süredeki performansıyla üst liglere göz kırptı. Sonra 2. Lig'e ardından 1. Lig'e yükselen Göztepe, 2014-2015 sezonu başında da Mehmet Sepil'in başkan olmasıyla 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü.
GÖZTEPE KAZANDI, İZMİR BAYRAM YERİNE DÖNDÜ
TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucunda geçen Göztepe, amatör kümeye kadar gerilemesine rağmen 5'inci kez Süper Lig vizesi aldı. 1959'da kurulan Süper Lig'de 19 yıl aralıksız İzmir'i temsil eden Göztepe, 25 sezon yer aldığı bu lige 2002-2003 sezonundan 14 sene sonra döndü. 2016-2017 sezonuna Okan Buruk yönetiminde başlayan Göztepe, ligde ilk 16 haftalık bölümü lider geçmesine rağmen ikinci bölümde istediği sonuçları alamayınca Yılmaz Vural işbaşı yaptı. Sezonu 5'inci bitiren İzmir ekibi, önce Bolu, ardından Eskişehir'i geçti ve mutlu sona ulaştı.
DÖNÜŞ YOLU SEPİL'LE AÇILDI
2002-2003'te Süper Lig'e veda eden Göztepe ekonomik sıkıntılarla amatöre düştü. 2007-2008'de 3. Lig'e yükselme maçlarında başarılı olamasa da 2008-09'da Aliağa Belediyespor'un isim haklarını alarak TFF 3. Lig'de mücadele etmeye başladı. Önce 2. Lig ardından 1. Lig'e yükselen Göztepe, 2014-15 sezonunda Mehmet Sepil'in başkan olmasıyla başlayan süreçte hasret kaldığı Süper Lig'e döndü.
EŞİ SEDA HANIMLA EL ELE
Antalya
'dan eşiyle İzmir'e dönen Yılmaz Vural, havaalanında tebrikleri kabul etti. İzmirliler, önceki gece sabaha kadar Süper Lig bayramı yaptı.
30 MİLYON $ GELİYOR
Göztepe, Süper Lig'e çıktığı için sadece ayak bastı parası olarak 9 milyon 150 bin doları kasasına koymayı garantiledi. Kulübe verilecek ayak bastı parasının bir bölümü, taksitlerle bir bölümü ise 24 Haziran tarihinde peşin olarak verilecek. Süper Lig için ciddi bir getirisi olan forma ve saha içi reklamları, sponsor girdileri ve Spor Toto Teşkilatı'ndan gelen paralar eklendiğinde, kulübün kasasına bir sezonda yaklaşık 30 milyon dolar girecek.