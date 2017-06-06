basın toplantısı düzenleyecek

Giriş Tarihi: 6.6.2017 16:36 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 16:42
Arda Turan basın toplantısı düzenleyecek
Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 'ın saat17.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
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Arda Turan basın toplantısı düzenleyecek
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