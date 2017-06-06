ve arkadaşlarından sonrası poz

Giriş Tarihi: 6.6.2017 12:00 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 12:15
Arda Turan ve arkadaşlarından kavga sonrası poz

Gazeteci 'ye saldıran 'ın, olaydan sonra arkadaşları ile otelde verdiği pozu, Olcay Şahan instagram hesabından paylaştı.

Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından uçakta, , gazeteci 'ye saldırdı. Yaşanan olay kamuoyunda infial yaratırken futbolcular ın kamp yaptığı otelden dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

Milli Takımın Kosova maçı öncesi kalacağı İtalya'daki otelde, futbolcular yanlarına Arda'yı da alarak adeta mesaj verdi.

Volkan Şen, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Selçuk İnan, Mehmet Topal, Semih Kaya, Cenk Tosun, Arda Turan, Burak Yılmaz, İsmail Köybaşı ve Emre Çolak'ın yer aldığı karede neşeli oldukları görülen oyuncular kaldıkları otelin holünde sabaha kadar uzun bir sohbet gerçekleştirdi.

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Arda Turan ve arkadaşlarından kavga sonrası poz
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