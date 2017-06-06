Arda Turan ve arkadaşlarından kavga sonrası poz

Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından uçakta, Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdı. Yaşanan olay kamuoyunda infial yaratırken futbolcular milli takımın kamp yaptığı otelden dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

Milli Takımın Kosova maçı öncesi kalacağı İtalya'daki otelde, futbolcular yanlarına Arda'yı da alarak adeta mesaj verdi.

Volkan Şen, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Selçuk İnan, Mehmet Topal, Semih Kaya, Cenk Tosun, Arda Turan, Burak Yılmaz, İsmail Köybaşı ve Emre Çolak'ın yer aldığı karede neşeli oldukları görülen oyuncular kaldıkları otelin holünde sabaha kadar uzun bir sohbet gerçekleştirdi.