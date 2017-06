Şampiyon Kara Kartal'ın iki Milli beki Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Vatan'a konuştu.

-Bu sezon Çaykur Rize'ye attığın golü kutlarken sanki 'Oh be' der gibiydin, neden?



Gökhan: "Evet, doğru. 15 dakika Quaresma soldaydı, ileri çıkma şansı buldum. Her oyuncu gol atınca sevinir. Beşiktaş'taki ilk golümdü. Belki de onun patlamasını yaşadım."