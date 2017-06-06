Gazeteciye saldıran Arda Turan'a şok sözler

Arda Turan'ın milli takım uçağında Milliyet Gazetesi muhabiri Bilal Meşe'ye saldırması gündeme damgasını vurdu. A Milli Takım kaptanının yaptığı bu harekete Fotomaç Gazetesi Yazarı Turgay Demir'den sert tepki geldi. İşte A Spor canlı yayınından konuşan Turgay Demir'in olayla ilgili yorumları...

"DÜNKÜ EMRE MOR BİLE..."

Dünyanın herhangi bir futbol ikliminde 1 yılda yaşanabilecek olaylar bizde birkaç saate sığabiliyor. Dolayısıyla normal bir şey yaşamıyoruz. Bu kulüp ya da milli takım fark etmiyor. Bizim futbolumuzda kuzgun leşe konmuş. Durum tam olarak budur. Yaşanan bir çirkinlik bir yanlışlık karşısında futbolun kurumları ve kurallar kulaklarının üzerine yatarlarsa bu olayların ardı arkası kesilmez. Dünkü Emre Mor bile kalkıp hocasına hareket çeker hale gelir.

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