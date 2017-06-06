Niyetin varsa hemen Fenerbahçe’ye git

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün son mali kurulu sırasında daha önce dile getirdiği Beşiktaşlı Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediği yönünde bir belge paylaşmış ve "Bu belgeyi, istiyorsa Fikret Orman'a gönderirim"
demişti. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, belgeyi Quaresma'nın avukatının 26 Aralık 2016'da Fenerbahçe Kulübü'ne gönderdiğini, imza parası olarak 2 milyon Euro ve sezon başına garanti 3.5 milyon Euro
istediğini belirtmiş ve söylediği sözün arkasında olduğunun altını çizmişti… Peki o dönem Beşiktaş ile Ricardo Quaresma arasında neler yaşandı. İşte SABAH
farkıyla sezonun devre arasına damga vuran o olayın perde arkası:
OPSİYONA 3 MAÇ KALA
Fenerbahçe'nin
Quaresma'ya yıllığı 3.5 milyon Euro'dan üç yıllık sözleşme ve bir miktar da imza parası önerdiği duyumlarını alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sözleşmesinde 30 maç oynaması halinde bir yıl daha opsiyon devreye girer
maddesi olan Portekizli'nin menajeri Rui
'yi arar. Çünkü o gün itibarıyla opsiyonun devreye girmesine sadece üç maç kalmıştır.
Bir hayli sinirli olan Orman, menajere sert bir dille, "Siz benden habersiz Fenerbahçe ile mi görüşüyorsunuz?"
sorusunu yöneltir. Neye uğradığını şaşıran Rui, "Böyle bir görüşmeden haberim yok"
demekle yetinirken, Fenerbahçe'nin İngiltere'de yaşayan bir avukat üzerinden Quaresma ile temas kurmuş olabileceği ihtimalini ortaya atar.
KAMPTA SERT ÇIKIŞ
Fikret
Orman, bunun üzerine Antalya
kampında Quaresma'yı görüşmeye çağırır. Orman, oldukça sinirlidir. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile yönetici Metin Albayrak'ın
da yer aldığı görüşmede Orman, Quaresma'ya son sözü söyler: "Fenerbahçe ile görüştüğün duyumlarını alıyorum. Rui'yi aradım,
'Haberim yok' dedi. İngiltere'deki başka bir avukattan bahsediyor. Bak Ricardo, 3-4 maç sonra sözleşmen otomatik olarak uzuyor. '
Beşiktaş'a dönmeyi her şeyden çok istiyorum' dedin, ikna oldum, seni geri getirdim. Fenerbahçe'ye gitme konusunda en ufak bir niyetin varsa hemen git. Bonservis bile istemem."
VE İLK AÇIKLAMA:
Başkanın
bu çıkışı üzerine Quaresma, "Beşiktaş'ı ve taraftarı çok seviyorum. Ben Türkiye'de Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüpte oynamam. Sözleşmemi de uzatmak isterseniz, kararı size bırakıyorum"
cevabını verir. Bunun üzerine Orman, "Bu cevap benim için yeterli"
diyerek, görüşmeden ayrılır. Quaresma, bu görüşmeden bir gün sonra 9 Ocak'ta SABAH
'a verdiği röportajda "Sakin olun buradayım. Jübilem Beşiktaş'ta"
diyerek taraftarın da başkanın da yüreğine bir kez daha su serpmiş ve Fenerbahçe macerası başlamadan bitmişti.