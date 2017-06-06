: Bırakın gideyim!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 14:33 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 14:37
Sinan Gümüş: Bırakın gideyim!

, yönetiminden gitmek için izin istedi.

Galatasaray'da yedek kalmaktan şikayetçi olan golcü oyuncu Sinan Gümüş'ün Benfica ile anlaşması an meselesi.

23 yaşındaki forvet oyuncunun menajeri Ersin Akan yaptığı açıklamada "Biz Benfica ile anlaştık. 3 sene boyunca Galatasaray'a çok şey verdik. Kimseye kırgın değiliz. Galatasaray'da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi Galatasaray Kulübüne bildirdik, eğer uygun görürlerse Sinan kendini geliştirmek istediği için Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Benfica adına ter dökmek istiyor" şeklinde konuştu.

3 yıl önce Stuttgart'tan bedelsiz geldiği 'dan ayrılması durumunda 'dan sarı kırmızılı kulübün kasasına 3.5 milyon euro civarında bir rakam girecek.

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Sinan Gümüş: Bırakın gideyim!
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