Arda'ya bir şok da Barcelona'dan!

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona ile yol ayrımında. Katalan kulübünün, Arda'nın satılması için Çin'den gelecek olan transfer tekliflerini beklemeye başladığı kaydedildi. Çin'den geçen sezon da Arda Turan için 50 milyon euro transfer teklifi geldiği ancak Luis Enrique'nin Arda'yı takımda tuttuğu belirtilirken, bu yaz transfer döneminde gelecek teklife göre 30 yaşındaki futbolcunun Çin'e satılacağı iddia edildi. Barcelona'nın Milli yıldızı en az 22 milyon Euro'ya satacağı, daha az bir teklifi değerlendirmeye almayacağı da açıklandı. (Sporx)