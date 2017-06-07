Ersun Yanal kendisine de geçildi!

Teknik Direktör Ersun Yanal
, üçüncü kez göreve geldiği bordo-mavili takımın başında bir sezonu tamamlayarak bir ilki yaşadı ancak puan hedefini tutturamadı. Trabzonspor'da ilk kez 2007- 2008 sezonunun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal
, 2008- 2009 sezonunda 29 karşılaşmada takımın başında kaldı. Tecrübeli hoca, söz konusu dönemde 15 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik alarak, 53 puan topladı. Ersun Yanal, 2016-17 sezonunda 34 maçta takımın başına sahaya çıkarken, 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgiyle 2008-09 sezonunun gerisinde kaldı.
Yanal, 2014- 15 sezonundaki 2. döneminde ise 25 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 45 puan toplamıştı.
ARENA GİTTİ, STADYUM GELDİ
Trabzonspor Kulübü'nün 2016 yılının Ocak ayında hizmete giren Şenol Güneş Kompleksi'nde yer alan stadı Medical Park Arena'nın isminde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Arena' isminin kaldırılması konusunda ilgili bakanlıklara talimat vermesinin ardından harekete geçen Bordo- Mavili kulüp yetkilileri, Medical Park Arena'nın adını Medical Park Stadyumu olarak değiştirdi.