Galatasaray'ın en "hırçını" Tolga Ciğerci

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu dördüncü sırada bitiren Galatasaray'da en "hırçın" futbolcu Tolga Ciğerci oldu.

Sarı-kırmızılı futbolculara, bu sezon Süper Lig maçlarında toplamda 3 kırmızı, 63 sarı kart gösterildi.

Almanya'nın Hertha Berlin ekibinden sezon başında transfer edilen Tolga Ciğerci, lig müsabakalarında bir kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, 7 defa da sarı kartla uyarıldı.

Galatasaray ile bu sezon 24 lig maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 30. haftada Kasımpaşa ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek, oyundan ihraç edildi.

Tolga Ciğerci, bu sezon gördüğü kırmızı ve sarı kartlar nedeniyle iki maçta cezalı duruma düşerek, takımını yalnız bıraktı.

BRUMA VE HAKAN BALTA DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da bu sezon Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Armindo Bruma ve Hakan Balta da lig maçlarında kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda Bruma, 23. haftadaki Antalyaspor, Hakan Balta da 18. haftadaki Kardemir Karabükspor müsabakasında hakemler tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Portekizli futbolcuya ayrıca lig maçlarında 5, Hakan Balta'ya da 2 kez sarı kart gösterildi.

5 FUTBOLCU SINIRDA BİTİRDİ

Galatasaray'da bu sezon 5 futbolcu, Süper Lig'i ceza sınırında tamamladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong, sezonu 3 sarı kartla bitirdi.

Galatasaray'da en az kart gören oyuncular ise birer sarı kartla Semih Kaya, Aurelien Chedjou, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues oldu.

KART RAPORU

Galatasaray'da bu sezon ligde forma giyen futbolcuların gördüğü kartlar şöyle: