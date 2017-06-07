Nazi selamına ömür boyu men!

İngiltere ile Almanya'nın milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında Nazi selamı yaptığı tespit edilen iki İngiliz taraftar, ömür boyu stada alınmayacak.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, geçen mart ayında Almanya'nın Dortmund kentinde iki takım arasında oynanan ve İngiltere'nin 1-0 kaybettiği hazırlık karşılaşmasında Nazi selamı verdiği tespit edilen iki İngiliz taraftara ceza verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu taraftarların ömür boyu İngiltere'de ve deplasmanda oynanan maçlarda stada girmesinin yasaklandığı, 27 taraftara ise çeşitli süre dilimlerinde stada giriş yasağı getirildiği ifade edildi.