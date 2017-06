SABAH Spor yazarları 'Arda Turan Krizi'ni değerlendirdi

Bu, bir günlük bir olay değil... Birincisi; dünyanın en büyük futbolcusu da olsanız yaşça büyük bir insana kesinlikle böyle davranamazsınız. Arda üzerinde ne kadar hakkım var bilmiyorum ama eski bir futbolcu olarak Meşe'den özür dilemek isterim. Gazeteciliğinden asla değil... Yazdığı yazılara baktım Avrupa Şampiyonası döneminde... Bir sürü şey karıştırılmış. Bir sporcunun kavga etmesini gerektirmeyebilir ama gazeteciler de biraz kendisine gelecekler. Hakaret, hakaret, hakaret... Arda hep yuttu. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerinden birine hakaret ederseniz, iftira ederseniz olmaz. Şimdi Arda bıraktı, bütün Türkiye "oh" dedi. Peki Volkan Babacan ne iş yapıyor orada, onu ne yapacağız? Çok net bir soru soruyorum bakın... Volkan'ı severim de beğenirim de ama niye orada? Milli Takım'da oynuyorsa ki oynamalı, affedilmeli ama fatura Arda'ya çıktı. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en popüler futbolcusu Arda. Onun da hataları vardı ama benim gönlümde Arda bir kahramandır. Ne oldu Volkan Demirel? Anasına küfür ettiler, bıraktı gitti, suçlu oldu. Bir kere gazetecinin Milli Takım uçağında ne işi var? Gazeteci, Milli Takım kafilesiyle gidemez. Sabah-akşam hakaret eden adamı oturtursanız yapar demiyorum, yapmalı da demiyorum ama her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ne işi var gazetecinin uçakta? Bence, Arda Milli Takım'a bir gün dönecektir.Türk futbol tarihi için çok vahim bir olay... Bir tane Milli Takımımız var. Tüylerimiz diken diken oluyor o formayla sahaya çıkıldığında... Milli Takım nasıl bu hale geldi! İnanılır gibi değil... Meseleye sadece Arda Turan olarak bakmıyorum. Burada ortadan ikiye bölünen koca bir aile var; ay-yıldız ailesi... Ülkemizin Milli Takımı'nı son bir yıldır inanılmaz olaylarla zedeledik. Gerçekten çok üzgünüm. Arda bir dünya yıldızı, bu ülkenin gururu. Neden bir futbolcu böyle bir ruh halini aldı? Bu bir cinnet hali midir? Arda sıradan bir futbolcu değil.. Barcelona'da oynayan bir yıldız, yani tüm dünya bu olayı konuşuyor artık... Yaptıklarıyla, Milli Takım'ı bırakmasıyla her yerde haber oldu. Kendimizi ne kadar zedeledik. Bu hasarları nasıl onaracağız? Krizi yönetememenin geldiği hale bakın.. Herkese geçmiş olsun.Tarih: 17 Haziran 2016. Yer: Nice.. Türkiye, EURO 2016'da İspanya'ya 4-0 kaybetti. Türk seyircilerin başta Arda olmak üzere Milli Takım oyuncularına ettiği küfürler için maç yorumumda "Yuhalayabilirsiniz ama kimsenin ailesine küfür edemezsiniz" diye tepki koydum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'a sahip çıkarak, Arda ve Fatih Terim'in ailesine yapılan küfürlere karşı şu sert tepkiyi koydu: "Yapılanlar terbiyesizlik. İspanyol oyuncular Arda'ya sahip çıkarken, sizler Milli Takım kaptanını yuhalamaya utanmıyor musunuz?" Her zaman adamlığıyla övünen Arda'dan basın toplantısında başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere herkesten büyük bir özür dilemesini beklerdim. Maalesef Arda özür yerine, "Pişman değilim" diyerek kibirinin esiri olduğunu gösterdi.Bir tarafta tabiri caizse 'karıncayı ezmez' Bilal abi, diğer tarafta gururla izlediğimiz Arda… Böyle bir şey hayalimden bile geçmezdi. Arda'dan utanıyorum. Ona engel olmayan takım arkadaşlarından da utanıyorum. Çok basit bir soruyla halledilebilecek bir meselenin, artık 30 yaşına gelmiş, koluna kaptanlık bandı takmış 'birisi' tarafından yapılması da rezaletin son perdesi. Sen haksızlığa uğradığına inanacaksın, aradan 1 yıl geçecek; hiçbir açıklama yapmayacaksın. Ondan sonra 'bunu niye yazdın' diye insanlara saldıracaksın. Doğrusunu söyleseydin, herkes bunu yazardı. Sen dilini cebine koymuşsun, ondan sonra 60 yaşında koltuğunda oturana saldırıyorsun. Arda'nın tepkisindeki esas hedef Terim ve Demirören… Bilal abiye geçmiş olsun diliyorum.