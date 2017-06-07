Uçakta gazeteciye saldırdı ve milli takım kariyerini bitirdi

PRİM TARTIŞMASINDAN SONRA İKİNCİ OLAY
Üsküp'te Makedonya ile oynanan ve golsüz biten hazırlık maçı sonrası rotasını Kosova karşılaşması için kamp yapacağı Slovenya'ya çeviren A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gece yarısı herkesi şoke eden bir olay yaşandı. İtalya üzerinden kara yoluyla Slovenya'ya geçecek olan ay-yıldızlı ekiple birlikte basın mensuplarının da yer aldığı uçakta, takım kaptanı Arda Turan, Milliyet Gazetesi Yazarı Bilal Meşe'ye saldırdı.
Uçakta olan SABAH
Spor Muhabiri Fatih Doğan'ın da birebir tanık olduğu olay şöyle gerçekleşti:
HANGİ YÜZLE BURAYA GELİYORSUN
Normalde takım uçağına alınmayan gazeteciler, ulaşımdaki sıkıntılar nedeniyle TFF ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in onayıyla takımla yolculuk yaptı. Makedonya maçı sonrası Üsküp Havalimanı'nda her şey çok sakindi. Saat 00:15'te uçağın motorları yeni çalışmıştı ki koridorda Arda belirdi. "Bilal Meşeee
" diye bağıran milli futbolcu, "Bu uçağa binmeye utanmıyor musun? Hangi yüzle buraya geliyorsun. Söyle Bilal Meşe, söyle orada mıydın? Bizle miydin de prim mevzusunu yazdın?
"
MEŞE'NİN BOĞAZINA SARILDI!
"Biz kimden para istemişiz? Kim yazdırdı bunları sana? Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum! Duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k...! Beni de başkaları gibi zannettin. Ben futbolu bırakırım ama aileme, şerefime laf söyletmem. Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim!
" diye bağırdı.
İlk önce ne olduğunu anlayamayan Bilal
Meşe, "Şaka mı yapıyorsun kaptan?" dedi.
"Şaka yapıyor gibi bir halim mi var?
" diyen
Arda, Meşe'nin boğazını sıktı. Diğer gazeteciler,
futbolcular ve özel korumalar oldukça
sinirli olan Arda'yı ayırdı. Bu sırada Burak, Caner ve Selçuk üçlüsü de araya girerek Arda'yı çekti.
Selçuk'a "Sen karışma kara"
diye bağıran Arda, kendisini tutan özel güvenliğe
de, "Sen kim oluyorsun da beni tutuyorsun"
çıkışında bulundu. Yıldız futbolcu,
uçağın arka tarafına götürülürken elindeki pasaport
ve evrakları fırlattı.
FATİH TERİM MÜDAHALE EDEMEDİ
Uçağın en ön kısmında bulunan Fatih Terim, ilk önce ne olduğunu anlayamadı. Arda'nın hızla yükselen ses tonu ve bağırışları üzerine Terim'in yardımcısı Levent Şahin olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak Şahin ilk gerilime ve boğaz sıkmaya yetişemedi. Tüm bunlardan sonra uçak yolculuğu sakin olarak tamamlandı.
OTELDE KADRO DIŞI ZİRVESİ!
Gece yaşanan bu olay düne damgasını vurdu. Tepkiler sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst ile bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncular Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Caner Erkin'in de görüşlerinin alındığı bu zirve sonrası Arda Turan'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.
Sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Arda milli kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
MEŞE: SAVCILIĞA BAŞVURACAĞIM...
Olayın şokunu üzerinden atamayan Bilal Meşe, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla ka-r şılaştığını söyledi. Meşe, "Arda'nın bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağza alınmayacak küfürler savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Fatih Terim. Olayın 15 tanığı var. Mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi" dedi.
2016'DA NE YAŞANMIŞTI?
Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırısının altında yatan neden EURO 2016 sırasında yaşanan prim tartışmaları… 11 ay önce yaşanan prim olaylarının başrolünde olduğu iddia edilen Arda'ya o dönem sert eleştiriler gelmiş, Meşe de şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahh şu paranın gözü kör olsun! En iyi dostluklara bile sünger çekebiliyormuş! Yalnız, o ay-yıldızlı formanın parayla-pulla değerinin ölçülemeyeceğini ne çabuk unuttunuz? O formayı giymek için bu ülkede milyonlarca gencin sırada beklediğini, hayal ettiğini biliyor musunuz? Ay-yıldızlı ekip öyle denildiği gibi yıldızların değil, ülkenin takımıdır, hepimizin gururdur, onurudur."
'BEDELİNİ ÖDERİM'
Arda, gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunduktan sonra ilk açıklamasını Instagram hesabı üzerinden yaptı. Arda'nın söz konusu metne Galatasaray formalı bir fotoğrafını iliştirmesine ise anlam verilemedi.
Olayın
ardından sosyal medyadan, "Yaptığım doğru muydu bilmem
" mesajını paylaşan Arda Turan, dün ise bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yaşananlardan pişman olmadığını söyleyen Arda,
"Öncelikle olaylar çok üzücü. Pişman mıyım, değilim. Kuş gibi hissediyorum kendimi. Hayatım boyunca bana yapılanları hiç unutmadım.
Kosova maçında olmayacağım, burada hocamızla konuşup böyle bir karar aldık. Hayatım boyunca iyi adam olmak için uğraştım. Her zaman bu tür sıkıntılarda kenara çıkayım mı diye düşündüm. Bazen zarar verdiğimi düşünüyordum.
Bugüne kadar çalıştığım herkese, aileme çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini öderim, Milli Takım kariyerimi sonlandırıyorum
" şeklinde konuştu.
PROTESTO
Gazeteciler, Arda'nın sadece 90 saniye süren, Milli Takım'ı bıraktığı açıkladığı basın toplantısını terk etti.