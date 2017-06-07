Uçakta gazeteciye saldırdı ve milli takım kariyerini bitirdi

Üsküp'te Makedonya ile oynanan ve golsüz biten hazırlık maçı sonrası rotasını Kosova karşılaşması için kamp yapacağı Slovenya'ya çeviren A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gece yarısı herkesi şoke eden bir olay yaşandı.Uçakta olanSpor Muhabiri Fatih Doğan'ın da birebir tanık olduğu olay şöyle gerçekleşti:Normalde takım uçağına alınmayan gazeteciler, ulaşımdaki sıkıntılar nedeniyle TFF ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in onayıyla takımla yolculuk yaptı. Makedonya maçı sonrası Üsküp Havalimanı'nda her şey çok sakindi. Saat 00:15'te uçağın motorları yeni çalışmıştı ki koridorda Arda belirdi. "" diye bağıran milli futbolcu, "" diye bağırdı.İlk önce ne olduğunu anlayamayan BilalMeşe, "Şaka mı yapıyorsun kaptan?" dedi." diyenArda, Meşe'nin boğazını sıktı. Diğer gazeteciler,futbolcular ve özel korumalar oldukçasinirli olan Arda'yı ayırdı.Selçuk'a "Sen karışma kara"diye bağıran Arda, kendisini tutan özel güvenliğede,çıkışında bulundu. Yıldız futbolcu,uçağın arka tarafına götürülürken elindeki pasaportve evrakları fırlattı.Uçağın en ön kısmında bulunan Fatih Terim, ilk önce ne olduğunu anlayamadı.Gece yaşanan bu olay düne damgasını vurdu. Tepkiler sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst ile bir toplantı gerçekleştirdi.Sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Arda milli kariyerini sonlandırdığını açıkladı.Olayın şokunu üzerinden atamayan Bilal Meşe, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla ka-r şılaştığını söyledi. Meşe, "Arda'nın bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağza alınmayacak küfürler savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Fatih Terim. Olayın 15 tanığı var. Mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi" dedi.Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırısının altında yatan neden EURO 2016 sırasında yaşanan prim tartışmaları… 11 ay önce yaşanan prim olaylarının başrolünde olduğu iddia edilen Arda'ya o dönem sert eleştiriler gelmiş, Meşe de şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahh şu paranın gözü kör olsun! En iyi dostluklara bile sünger çekebiliyormuş! Yalnız, o ay-yıldızlı formanın parayla-pulla değerinin ölçülemeyeceğini ne çabuk unuttunuz? O formayı giymek için bu ülkede milyonlarca gencin sırada beklediğini, hayal ettiğini biliyor musunuz? Ay-yıldızlı ekip öyle denildiği gibi yıldızların değil, ülkenin takımıdır, hepimizin gururdur, onurudur."Arda, gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunduktan sonra ilk açıklamasını Instagram hesabı üzerinden yaptı. Arda'nın söz konusu metne Galatasaray formalı bir fotoğrafını iliştirmesine ise anlam verilemedi.ardından sosyal medyadan, "" mesajını paylaşan Arda Turan, dün ise bir basın toplantısı gerçekleştirdi."Öncelikle olaylar çok üzücü.Kosova maçında olmayacağım, burada hocamızla konuşup böyle bir karar aldık. Hayatım boyunca iyi adam olmak için uğraştım.Bugüne kadar çalıştığım herkese, aileme çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.Gazeteciler, Arda'nın sadece 90 saniye süren, Milli Takım'ı bıraktığı açıkladığı basın toplantısını terk etti.