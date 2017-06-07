Unutulmayan Milli Takım olayları

İsviçre maçında yaşanan kavga

16 Kasım 2005'te İsviçre'ye karşı oynanan Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında antrenör Mehmet Özdilek rakip futbolcuya çelme taktı. Futbolcular kavga etti.



Demirel'den gazeteciye tehdit

28 Mayıs 2012'de Milli Takım kampında Volkan Demirel, gazeteci Vedat Danacı'ya saldırıp "Seni evinden aldırırım" tehtidini savurdu.



Gökhan Töre kampta silah çekti

15 Ekim 2013'te Gökhan Töre Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'a silah çekti.



Volkan Demirel stadı terk etti

16 Kasım 2014'te Volkan Demirel taraftarların kendisine ettiği küfürler nedeniyle Kazakistan maçı öncesi stadı terk etti



Prim kavgası futbolu yendi!

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım hayal kırıklığı yaratırken, oyuncular ve Fatih Terim arasındaki prim krizi gündeme oturdu.