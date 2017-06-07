Van Persie’den iyisi mi var ki!

İmza attığım andan itibaren karşılaşacağım bir sürü sorun var. Yapacağım tek şey 'ne olmuş da bu kulüpte bu oyuncular bu hale gelmiş' sorusuna yanıt bulmak... Van Persie
'den daha iyi kaç forvet bulabilirsiniz? Futbol ortamımız oyuncuları değersizleştiriyor. Hiçbir futbolcuya önyargım yok. Herkes benim için eşittir...
Fenerbahçe'de 3 sezona 3 kupa sığdıran
ardından Konyaspor'a Avrupa ve Türkiye'de ilkleri yaşatan
Aykut Kocaman yeniden
Samandıra'ya dönüyor... Kocaman, Turkcell TV aplikasyonunda yer alan Life+ TV'de Spor Meydanı
programında
Milli Takım'dan, Aziz Yıldırım'a,
Alex'ten, Lens'e çarpıcı açıklamalarda
bulundu. İşte; Fenerbahçe'ye ilaç olmaya
gelen Kocaman'ın tespitleri:
* F.Bahçe'nin
kadrosu, bireysel anlamda
Türkiye'nin en iyi kadrosu.
Beşiktaş'tan aşağı kalır yanı yok. Beşiktaş'ta 2 senedir şampiyon olan takımını büyüten oyuncular var. Aldığı sonuçlardan dolayı Fenerbahçe'nin oyuncuları değersiz olarak nitelendiriliyor.
* Van Persie'den
daha iyi kaç forvet bulabilirsiniz ki? Futbol ortamımız oyuncuları değersizleştiriyor.
Düzenli bir takım için işleyen oyuncudan ziyade şapkadan tavşan çıkaran oyuncu arıyoruz.
* Konyaspor takımını imkanım olsa gittiğim her yere götürmek isterim. Hem ben onlara hem onlar bana çok güvendi. Sadece Ömer Ali'yi değil hepsini seve seve alırım.
* Barcelona mı, Juventus mu, Real Madrid mi örneklemelerini vermeden evvel hemen araya şunu sokmam lazım. Son 3 yıldır, özellikle Luis Enrique geldikten sonra çok gözlemlendi: Barcelona'nın o hegemon futbolu biraz parçalandı.
Hala izleri var ama sadece izler kaldı. Çok fazla bu oyunu değil, biraz daha direkt toplarla öndeki üçlünün üzerinden oynama zamanı geldi. Önce yerleşip sonra zehirli iğneyi sokmaktansa önce öndeki üçlüyle işi bitirme, aynı zamanda da topu tutmaya döndü.
Dünyada her şeyde olduğu gibi futbolda da zehir var; panzehir var. Zehri Barcelona buldu, çok uzun yıllar futbola hükmetti. Ve panzehiri diğer takımlar geliştirdi. Son oynadığımız Konya-Başakşehir finali de bir şekilde bunun örneklemelerinden. Zehir Başakşehir'deydi, panzehir Konya'da... Benim de gıpta ettiğim bu oyun artık çözülen bir oyun haline geldi.
Bu oyun artık karma bir oyun haline döndü. Hem topa sahip olacaksın, aynı zamanda rakipten topu çok çabuk alacaksın, rakipten topu kaptıktan sonra set hücumu yerine önce direkt hücumu deneyip, olmazsa set hücumuna dönen bir futbol sistemi.
Dünya buna gidiyor ve bunu en iyi yapanlar ön almaya başladı. Buna dönmek şart.
* İmza attığım andan itibaren karşılaşacağım bir sürü sorun var. Yapacağım tek şey 'ne olmuş da bu kulüpte bu oyuncular bu hale gelmiş'
sorusunun yanıtını bulmak. Fenerbahçe dünya standardında bir takım olmak istiyorsa dünyada oynanan oyun ne ise buna uygun davranmak zorundasınız.
* Hiçbir futbolcuya önyargım yok. Top rakipteyken artık herkes savunmacı. Topun da kıymetini bileceksiniz topa sahip olacaksınız.
OMUZLARDA UĞURLANACAK
Konyaspor, Aykut Kocaman için bugün Büyükşehir Belediye Stadı'nda veda töreni düzenleyecek. "Omuzlarda uğurluyoruz" başlığı ile yapılan açıklamada, "Saat 16.00'da statta basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Aykut Kocaman 17.00'de taraftar ile buluşacak. Tüm Konyalıları bekliyoruz'' denildi.
FENERBAHÇE TARAFTARIYLA GÜÇLÜ
Manisaspor maçında 45 bin kadın vardı içerde, 15 bin erkek dışardaydı.. Peki ya şimdi? F.Bahçe taraftarıyla güçlüdür. Yapmak istediğim en önemli şey taraftarla takım arasındaki bu duyguyu yeniden tesis etmek...
BİR VOLKAN DAHA LAZIM
Volkan Demirel tek ana kaleci olarak gözüküyor. Hedefimiz her kulvarda final olacağı için 60 küsur maç oynayacağız. Fenerbahçe'nin en az onun klasında bir kaleciye ihtiyacı var. (Bu arada İspanyol basını F.Bahçe'nin Malaga kalecisi Carlos Kameni ile ilgilendiğini yazdı.)