Van Persie’den iyisi mi var ki!

İmza attığım andan itibaren karşılaşacağım bir sürü sorun var. Yapacağım tek şey 'ne olmuş da bu kulüpte bu oyuncular bu hale gelmiş' sorusuna yanıt bulmak... Van Persie 'den daha iyi kaç forvet bulabilirsiniz? Futbol ortamımız oyuncuları değersizleştiriyor. Hiçbir futbolcuya önyargım yok. Herkes benim için eşittir...Fenerbahçe'deardından Konyaspor'aAykut Kocaman yenidenSamandıra'ya dönüyor... Kocaman,programındaMilli Takım'dan, Aziz Yıldırım'a,Alex'ten, Lens'e çarpıcı açıklamalardabulundu. İşte; Fenerbahçe'ye ilaç olmayagelen Kocaman'ın tespitleri:* F.Bahçe'ninkadrosu, bireysel anlamdaTürkiye'nin en iyi kadrosu.Beşiktaş'tan aşağı kalır yanı yok.* Van Persie'dendaha iyi kaç forvet bulabilirsiniz ki?Düzenli bir takım için işleyen oyuncudan ziyade şapkadan tavşan çıkaran oyuncu arıyoruz.* Konyaspor takımını imkanım olsa gittiğim her yere götürmek isterim. Hem ben onlara hem onlar bana çok güvendi.* Barcelona mı, Juventus mu, Real Madrid mi örneklemelerini vermeden evvel hemen araya şunu sokmam lazım. Son 3 yıldır, özellikle Luis Enrique geldikten sonra çok gözlemlendi:Hala izleri var ama sadece izler kaldı. Çok fazla bu oyunu değil, biraz dahaDünyada her şeyde olduğu gibi futbolda da zehir var; panzehir var. Zehri Barcelona buldu, çok uzun yıllar futbola hükmetti. Ve panzehiri diğer takımlar geliştirdi.Bu oyun artık karma bir oyun haline döndü.Dünya buna gidiyor ve bunu en iyi yapanlar ön almaya başladı. Buna dönmek şart.* İmza attığım andan itibaren karşılaşacağım bir sürü sorun var. Yapacağım tek şeysorusunun yanıtını bulmak.* Hiçbir futbolcuya önyargım yok. Top rakipteyken artık herkes savunmacı.Konyaspor, Aykut Kocaman için bugün Büyükşehir Belediye Stadı'nda veda töreni düzenleyecek. "Omuzlarda uğurluyoruz" başlığı ile yapılan açıklamada, "Saat 16.00'da statta basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Aykut Kocaman 17.00'de taraftar ile buluşacak. Tüm Konyalıları bekliyoruz'' denildi.Manisaspor maçında 45 bin kadın vardı içerde, 15 bin erkek dışardaydı.. Peki ya şimdi? F.Bahçe taraftarıyla güçlüdür. Yapmak istediğim en önemli şey taraftarla takım arasındaki bu duyguyu yeniden tesis etmek...Volkan Demirel tek ana kaleci olarak gözüküyor. Hedefimiz her kulvarda final olacağı için 60 küsur maç oynayacağız. Fenerbahçe'nin en az onun klasında bir kaleciye ihtiyacı var.