'ın acı günü

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.6.2017 12:23 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 12:26
Yılmaz Vural'ın acı günü

Deneyimli teknik direktör 'ın babası vefat etti.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural vefat etti.

Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 96 yaşındaki , bu sabah hayatını kaybetti.

Nurettin Vural'ın cenazesinin yarın Ataşehir Mimar Sinan Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Büyük Derbent Tatar Nusretiye Köyü kabristanında toprağa verileceği bildirildi.

Kulübü internet sitesi yayınladığı başsağlığı mesajında Nurettin Vural'a Allah'tan rahmet, Göztepe camiasına ve tüm yakınlarına sabır dilendi.

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Yılmaz Vural'ın acı günü
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