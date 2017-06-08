Eskişehirspor 21 milyon TL'ye ihtiyacı var

Türkiye 1'inci Futbol Ligi takımlarından Eskişehirspor'un Başkan Vekili İsmail Hakkı Gül, Genel Sekreter Erdal Şahbaz ile birlikte Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Gelecek sezon Eskişehirspor'un transfer yasağının kaldırılabilmesi için ilk etapta yaklaşık 21 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu açıklayan İsmail Hakkı Gül şunları söyledi:



"Göreve geldiğimiz de Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki transfer yasağımız kapalıydı. Aynı zamanda FİFA ve UEFA'da dosyalarımız vardı. Takımımızı hedefe taşımak için acilen bu transfer tahtasını açmamız gerekiyordu. Bunları çözdük. Son gün, son dakika transferi çözdük. Sezon boyunca yönetim kurulumuz 40 milyon lira gibi bir kaynak yarattı. Bu TFF 1'inci ligdeki en önemli kaynaklardan birisidir. Önümüzdeki sezonla ilgili acil yapılması gerekenler var. Bu yıl da takımın hedefsiz olmaması gerektiğinin bilincindeyiz. Birinci önceliğimiz Futbol Federasyonu transfer tahtasını açmak için eski hocalarımızın ve futbolcularımın borçlarının acilen ödenmesi gerekmektedir. Bugün itibariyle Futbol Federasyonu'ndaki transfer yasağımızı kaldırmamız için 21 milyon liraya ihtiyacımız var. Bunun bir kısmı yapılandırılabilir. İkinci önceliğimiz ise FİFA ve UEFA'daki 11 dosyayı kaldırmamız için bugün itibariyle, faizleri hariç 11 milyon lira ihtiyaç vardır."