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Galatasaray, iki yıldızla anlaştı
Galatasaray, iki yıldızla anlaştı
İHA
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2017
16:45
Güncelleme Tarihi: 8.6.2017
16:52
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan
Galatasaray
, transferi erken bitirmek istiyor.
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