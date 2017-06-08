Galatasaray, iki yıldızla anlaştı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 16:45 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 16:52
Galatasaray, iki yıldızla anlaştı

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Galatasaray, transferi erken bitirmek istiyor.

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Galatasaray, iki yıldızla anlaştı
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