Yıldırım Demirören'den Arda Turan yorumu

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 14:52
Yıldırım Demirören'den Arda Turan yorumu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan'ın kadro dışı bırakılması ve sonrasında milli takıma veda etmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi kapsamında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında Medipol Başakşehir'in altyapı takımları arasında oynanan maçı izleyen Yıldırım Demirören, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Demirören, "Türkiye'nin çok önemli bir milli maçı var. Biz bu maça çıkmadan önce bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz. Futbolcumuzu kastetmiyorum, biz de gereken cevapları onun haricinde konuşanlara vereceğiz. Şu an milli duygularla, ay-yıldızımızı düşünerek Pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum" yanıtını verdi.


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Yıldırım Demirören'den Arda Turan yorumu
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