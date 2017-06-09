için kararını verdi

Giriş Tarihi: 9.6.2017 11:34 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 12:21
Barcelona Arda Turan için kararını verdi

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'in haberine göre Barcelona takımından gidecek isimler belli oldu.

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Barcelona Arda Turan için kararını verdi
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