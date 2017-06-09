transferi için ile anlaştı

Giriş Tarihi: 9.6.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 09:46
Beşiktaş Marcelo transferi için Lyon ile anlaştı

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Marcelo, Fransız ekibi Lyon'a imza atmak üzere.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Marcelo transferi için Lyon ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz