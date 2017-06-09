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Beşiktaş Marcelo transferi için Lyon ile anlaştı
Beşiktaş
Marcelo
transferi için
Lyon
ile anlaştı
Giriş Tarihi: 9.6.2017
09:42
Güncelleme Tarihi: 9.6.2017
09:46
Beşiktaş'ın başarılı stoperi
Marcelo
, Fransız ekibi Lyon'a imza atmak üzere.
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