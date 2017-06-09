İşte Galatasaray'ın kombine fiyatları

Sarı-Kırmızılı kulüp satışların 12 Haziran Pazartesi yapılacağını duyurarak şu açıklamayı yaptı:



"Avrupa ve Türkiye'de yeni kupalar için sahneye çıkıyor. Armayı her şeyden önce tutan, kalbi Galatasaray ile atan taraftarlarımız için yeni dönem kombineleri 486 TL'den başlayan cazip fiyatlarla yenileniyor.



2017-2018 futbol sezonu kombineleri, 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 11:00'den itibaren GS Bonus kredi kartlarına vade farksız 3, 6 ve 9 taksit avantajıyla; passo.com.tr, Beyoğlu GSStore ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış gişelerimizden yenileniyor...



YENİLEME DÖNEMİNDE % 10 + % 10 İNDİRİM FIRSATI



Yenileme döneminde % 10 + % 10 indirim hakkına sahip olan taraftarlarımız; diledikleri takdirde 5 arkadaşlarını da bu indirimden yararlandırabilecekler. Bu yenileme döneminde taraftarlarımız mevcut kombinelerini değiştirme hakkına da sahip olacaklar.



SON GÜN 23 HAZİRAN



Kombine yenileme hakkı olan taraftarlarımız 12 Haziran 2017 Pazartesi günü başlayacak olan bu kampanyadan 23 Haziran 2017 Cuma gününe kadar faydalanabilecekler. Yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.



YENİ SEZONA YENİ TRİBÜN!



Türk Telekom Stadyumu 2017-2018 sezonunda ayrıcalıklı bir oturma alanına kavuşuyor. Doğu Tribünü 113 blokta ayrı turnike girişi, özel yemek alanı bulunan bu bloktan 4 adet kombine alana 1 adet otopark kartı ve bu alandan kombine alan her taraftara 100 TL'lik GSStore hediye çeki verilecek."