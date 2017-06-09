'e var da bana yok mu!

GÜVEN MERT ERCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.6.2017
Mario Gomez'e var da bana yok mu!

Kamerunlu golcü, “2 milyon Euro imza parası ve yıllık 3 milyon Euro ücret karşılığında Beşiktaş’a gelirim” dedi. Siyah-beyazlılar, rakamı çok bulup indirim isteyince de ’e ödenen paraları gündeme getirdi

Aboubakar'ın yüksek maliyeti ve Demba Ba'nın sürpriz sakatlığı nedeniyle golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birisi de 'di… Kamerunlu futbolcunun, Schalke ile sözleşmesinin sona ermesi, siyah-beyazlılara oldukça cazip geliyordu. Ancak yapılan pazarlıklarda evdeki hesap çarşıya uymadı… Choupo-Moting'in bonservis bedeli ödenmeyeceği için Beşiktaş'tan 2 milyon Euro imza parası istediği ayrıca yıllık ücretini de 3 milyon Euro olarak belirlediği belirtildi.

ARADA YARI YARIYA FARK VAR
Bu transferi 2-2.5 milyon Euro civarında yıllık ücretle bitirmeyi düşünen siyah-beyazlı yöneticilerin, imza parası ile birlikte maliyet iyice yükselince, oyuncudan indirip talep ettikleri ancak aldıkları cevap karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadıkları öğrenildi. Choapo-Moting ve menajerinin, "Bu paraları zamanında Mario Gomez'e vermiştiniz, biz de istiyoruz" sözleri sonrası Beşiktaş'ın Kamerunlu golcünün transferini askıya aldıkları ifade edildi.
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Mario Gomez'e var da bana yok mu!
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