Mario Gomez'e var da bana yok mu!

Aboubakar'ın yüksek maliyeti ve Demba Ba'nın sürpriz sakatlığı nedeniyle golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birisi de Choupo-Moting
'di… Kamerunlu futbolcunun, Schalke ile sözleşmesinin sona ermesi, siyah-beyazlılara oldukça cazip geliyordu.
Ancak yapılan pazarlıklarda evdeki hesap çarşıya uymadı… Choupo-Moting'in bonservis bedeli ödenmeyeceği için Beşiktaş'tan 2 milyon Euro imza parası istediği ayrıca yıllık ücretini de 3 milyon Euro olarak belirlediği belirtildi.
ARADA YARI YARIYA FARK VAR
Bu
transferi 2-2.5 milyon Euro civarında yıllık ücretle bitirmeyi düşünen siyah-beyazlı yöneticilerin, imza parası ile birlikte maliyet iyice yükselince, oyuncudan indirip talep ettikleri ancak aldıkları cevap karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadıkları öğrenildi. Choapo-Moting ve menajerinin, "Bu paraları zamanında Mario Gomez'e vermiştiniz, biz de istiyoruz"
sözleri sonrası Beşiktaş'ın Kamerunlu golcünün transferini askıya aldıkları ifade edildi.