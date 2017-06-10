"Arda Turan yanlış yapmıştır ama o bir dünya yıldızı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Yıldırım Demirören, Türk Milli Takımı ile federasyonun karıştırılmaya çalışıldığını söyledi. Yıldırım Demirören'in açıklamalarından önemli bölümler şöyle: Federasyonumuz, finansal açıdan tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. 5 yılda gelirimizi 240 milyondan 669 milyona çıkardık. Tüm krizleri çözmüş, hain oyunları bozmuş, Türk futboluna istikrarı getirmiş bir federasyonuz. Haliyle tüm bunlar yapılıp, zor günler ve zorluklar geride kalınca, federasyona talipler de çoğalıyor.



ŞİMDİ BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

Arda kaptanımıza yanlış yaptığını medeni yollarla göstermemiz gerekir. Hakaret ederek, üzerine giderek, yüklenerek değil. Çünkü Arda bir dünya markası ve Türk futbolunun bir değeri. Böyle yetenekler kolay yetişmez. Ayrıca Arda'nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum. Bu olayların gene kritik bir milli maç öncesi ve çok önemli bir dönemde yapıldığını, gündeme taşındığını görüyorum. Oysa tam da 'Milli mesele' deyip, kenetlenme, birlik ve beraberlik zamanı. 2018 Dünya Kupası'na gitme zamanı.



CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETİ İLE…

Bir yıl önce de prim konusu çok tartışıldı, bir bardak suda fırtınalar koparıldı. Çok kritik ve önemli olan İspanya maçı saldırı altında oynandı. Bir yıl geçti, yine benzer bir kaotik durumla karşı karşıyayız. Yine hocamız, kaptanımız ve futbolcularımız karşı karşıya getiriliyor. Fatih hoca gibi değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemiz 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle, çok sevdiğimiz ülkemiz mevcudiyetini korudu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın dediği gibi 'Başka vatanımız yok'. Gelin, Türk futbol ailesi olarak 15 Temmuz sürecindeki duruşumuz gibi örnek olalım. Bir olalım, diri olalım.



AİLE İÇİNDEKİ HAİNLERİ TEMİZLEDİK

Bu süreçte futbol ailesi; devletinin demokrasinin yanında olduğunu gösterdi, içindeki hainleri temizledi, örnek bir duruş sergiledi. Milli birlik ve beraberliğimizi dünyaya tüm statlarımızdan haykırdık. O günlerde futbol toplumun ilacı oldu. Biz bu süreçte başımızı değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Şike sürecinde, UEFA karanlık bir kabus gibi üzerimize çökmüştü. 5, 8 yıl men geleceği konuşulurken, ben 'süreç bitecek' demiştim. FETÖ'nün Türk futboluna hain saldırısı karşısında başta Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ve Beşiktaş camiaları olmak üzere hepimiz büyük mücadele verdik. Dik duruşla, süreci bitirdik.



BAZI KARARLAR VİCDANEN MEMNUN ETMEDİ

15 Temmuz sonrası hem FETÖ temizliği yaptıklarını hem de TFF kurullarını oluşturduklarını dile getiren Demirören, "Benim kurullarım kaotik ortamda işlerini en iyi şekilde yapma mücadelesi verdi. Evet, hakemlerimiz hata yapmıştır ama kimse Türk hakemlerinin adaletsiz olduğunu söyleyemez. Tahkim ve disiplin kurullarına gelince; bazı kararlar vicdanen beni ve yönetim kurulunu memnun etmedi. Onlara sesleniyorum; vereceğiniz kararlarda hukukun yanı sıra toplum vicdanını da düşünerek hareket edin" diye konuştu.



PRİM İÇİN BÜTÇE AYRILMADI

Ankara'da yapılan TFF Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulları son bir yıllık faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Federasyonun tahmini bütçesi yaklaşık 669 milyon lira olarak kabul edilirken, gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı, ayni haklar tesisi için yönetim kuruluna da yetki verildi. Önümüzdeki dönem için Milli Takım'ın prim giderlerine bütçe ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı. Ay-Yıldızlılar, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederse, prim alamayacak.



? FENERBAHÇE KATILMADI

Genel kurulda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir süre sohbet etti. Üçlünün sohbeti, oldukça sıcak ve samimiydi. Fenerbahçe ise genel kurula 8 temsilcisini de yollamadı.



HER YIL SEÇİM DÖNEMLERİ BİTTİ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan için "Bir ağabey olarak, kendisinin Bilal Meşe'den özür dilmesinin doğru olacağını düşündüm. Rize'de istenmeyen bir olay yaşanmış ve benim futbolcularım da işe karışmıştı. Onlar, gidip özür diledi. Doğru olan budur. İnanıyorum ki, zaman içinde Arda bunun farkına varacak ve adımlar atacaktır" dedi. Gümüşdağ, TFF'nin her yıl yapılan seçimler dönemini geride bıraktığını da vurguladı.