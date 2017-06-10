Barcelona forması giyene 15 yıl hapis cezası!

Dünyayı ve Ortadoğu'yu sarsan Katar krizinde, Doha yönetimini tecrit eden ülkeler akıl almaz yasaklarına bir yenisini ekledi.

Daha önce Katar'a sosyal medyadan destek mesajı yazanlara 15 yıl hapisle cezalandıracağını duyuran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu kez Barcelona forması giyenleri hapse atmaya hazırlanıyor.

Barcelona'nın geride kalan sezonda forma sponsoru Katar Havayolları'ydı. BAE yönetimi, Barcelona forması giyenlere 15 yıl hapis cezası öngörüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Barcelona reklamlarının bulunduğu panolarda formaların göğüslerinin kapatıldığı görülüyor.

Katar karşıtı bloğun başını çeken Suudi Arabistan da dün ünlü televizyon kanalı Al Jazeera'yi izleyenleri cezalandıracağını duyurmuştu.

Pazartesi günü ABD'nin düğmeye basmasıyla başlayan krizde, irili ufaklı 10 ülke Katar'la ilişkilerini kopardı. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını kapattı, ülkelerinde yaşayan Katarlıları sınır dışı etme kararı aldı.

Miliyet