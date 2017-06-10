Fatih Terim: Arda'yı gönderme kararı benim

Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak, "Arda'ya kampta kalamayacağını belirtip, eşyalarını toplamasını söyledim. Gönderme kararı benim. Milli takımı bırakma kararı onun" dedi.



Kosova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak, "Uçakta hepinizin bildiği gibi kabul edilemez bir olay yaşandı. Ben gereğini yaptım. Arda'yı gönderme kararı benim, açık ve net. Bırakın onu, dünyanın en iyi futbolcuları gelse, milli formayı pazarlık konusu yaptırmam. Arda'ya kampta kalamayacağını belirtip, eşyalarını toplamasını söyledim. Gönderme kararı benim. Milli takımı bırakma kararı onun" şeklinde konuştu.