"Arda gençken büyük laflar ederdi..."

Arda Turan'ın Manisaspor forması giydiği dönemden takım arkadaşı olan Belçikalı futbolcu Karel D'Haene, yıldız futbolcunun Milli Takım uçağında yaşadığı krizi değerlendirdi.

KÜÇÜK BİR LİDER GİBİYDİ

Ülkemizde önce Trabzonspor ardından Manisaspor formaları giyen D'Haene, Arda'nın birlikte Manisaspor'da oynadıkları dönemde çok genç ve eğlenceli bir çocuk olduğunu söylerken, "Utangaç bir yapısı yoktu. Herkese fikrini söyler, küçük bir lider gibi davranırdı. Ama karşısındaki nasıl dinlemesi gerektiğini de bilirdi. Sürekli şakalar yapar, grubun komiği olmayı severdi. Antrenörler, çalışanlar, yabancı futbolcular... Herkesle gayet iyi anlaşırdı." ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN BÜYÜK LAFLAR EDERDİ

"Gençken de kendi karakteri vardı ve yaşından beklenmeyen, büyük laflar ederdi" diyen D'Haene, "Ama agresif değildi. Yüzündün gülümseme eksik olmazdı. Kötü oynasa ya da yenilsek bile güler yüzlüydü." dedi.

BİRAZ KAFASINI DİNLESİN...

Belçikalı futbolcu eski takım arkadaşına tavsiyede bulunarak sözlerini tamamladı:

"Arda'nın içinde bulunduğu ortamdan ayrılması ve biraz kafa dinlemesi gerekiyor..."

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor