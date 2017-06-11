Kadıköyspor Türkiye şampiyonu

Samsun'un amatör takımlarından Kadıköyspor U14 Takımı, İstanbul Albayrakspor'u 4-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.



Türkiye'nin sayılı amatör takımlarından biri olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun da örnek gösterdiği Kadıköyspor, büyük bir başarıya imza attı. Samsun'un köklü kulüplerinden biri olan Kadıköyspor'un U14 Takımı, finalde İstanbul Albayrakspor'u 4-0 yenerek bir zafer kazandı. Nevşehir'de oynanan final maçında Kadıköyspor'un golleri Arda (2), Mete ve Muhammet'ten geldi. ASKF Başkanı Şener Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Hasan Özbulut'un da izlediği maçta, Kadıköyspor'a Türkiye Şampiyonluğu kupasını Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Ersan verdi.

Kadıköysporlu oyuncular tören sonrası büyük coşku yaşadı. U14'ler takımı antrenörü Akın Türker Samsun ve Kadıköyspor adına büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi. Türker, "Oyuncularım ile gurur duyuyorum. Bu başarı bizlere destek veren herkese armağan olsun" dedi.





