Milliler 2018 aşkına

A Milli takım
ımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında bugün deplasmanda Kosova ile karşılaşıyor. Ülkelerinde UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Kosova, rakiplerini başka ülkelerde ağırlıyor. Maç bu nedenle Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak. Elemelere istediği gibi başlayamayan milli takım, son iki maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 8 puan toplayan Ay-Yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın ardından averajla 4. sırada yer alıyor. Kosova-Türkiye maçı milli takımımız için kritik bir öneme sahip.
ZELINKA DÜDÜK ÇALACAK!
Kosova-Türkiye maçını Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak.
Makedonya ile oynanan karşılaşma sonrası Milli Takım uçağında Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması Kosova maçının önüne geçti. Arda milli takım kadrosundan çıkartılmıştı.
Arda Turan dışında Serdar Gürler özel izin ve Şener Özbayraklı ise sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye döndü.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Berke Özer, Harun Tekin, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Semih Kaya, Caner Erkin, Haşan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Emre Mor, Volkan Şen, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Emre Çolak, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Yunus Mallı.
KOSOVA MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleciler: Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepça 89) Savunma: Alban Pnishi (Grasshoper CZ), Amir Rrahmani (NK Lokomativa), Avni Pepa (IBV), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Laussane), Fidan Aliti (Slaven Belupo), Lirim Kastrati (Roma) Orta saha: Enis Alushi (Maccabi Haifa), Hekuran Kryeziu (Luzern), Herolind Shala (Kasımpaşa), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Musolli (Kukesi), Bernard Berisha (Terek Grozny), Valon Berisha (Salzburg), Arber Zeneli (Hereenveen), Donis Avdiaj (Schalke 04), Milot Rashica (SBV Vittese) Forvet: Besart Berisha (Melbourne Victory), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wendesday), Vedat Muriqi (Gençlerbirliği)