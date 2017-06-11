Milliler 2018 aşkına

Giriş Tarihi: 11.6.2017 19:32 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 19:39
Milliler 2018 aşkına

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda ımız 6. maçında Kosova ile karşı karşıya geliyor. 'Arda Turan Krizi'nin önüne geçtiği mücadele 21:45'te başlayacak. Mücadeleyi 21:45'ten itibaren anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte maç öncesi son detaylar...

A ımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında bugün deplasmanda Kosova ile karşılaşıyor. Ülkelerinde UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Kosova, rakiplerini başka ülkelerde ağırlıyor. Maç bu nedenle Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak. Elemelere istediği gibi başlayamayan milli takım, son iki maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 8 puan toplayan Ay-Yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın ardından averajla 4. sırada yer alıyor. Kosova-Türkiye maçı milli takımımız için kritik bir öneme sahip.

ZELINKA DÜDÜK ÇALACAK!

Kosova-Türkiye maçını Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak.

Makedonya ile oynanan karşılaşma sonrası Milli Takım uçağında Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması Kosova maçının önüne geçti. Arda milli takım kadrosundan çıkartılmıştı.

Arda Turan dışında Serdar Gürler özel izin ve Şener Özbayraklı ise sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye döndü.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Berke Özer, Harun Tekin, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Semih Kaya, Caner Erkin, Haşan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Emre Mor, Volkan Şen, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Emre Çolak, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Yunus Mallı.

KOSOVA MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepça 89) Savunma: Alban Pnishi (Grasshoper CZ), Amir Rrahmani (NK Lokomativa), Avni Pepa (IBV), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Laussane), Fidan Aliti (Slaven Belupo), Lirim Kastrati (Roma) Orta saha: Enis Alushi (Maccabi Haifa), Hekuran Kryeziu (Luzern), Herolind Shala (Kasımpaşa), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Musolli (Kukesi), Bernard Berisha (Terek Grozny), Valon Berisha (Salzburg), Arber Zeneli (Hereenveen), Donis Avdiaj (Schalke 04), Milot Rashica (SBV Vittese) Forvet: Besart Berisha (Melbourne Victory), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wendesday), Vedat Muriqi (Gençlerbirliği)
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Milliler 2018 aşkına
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