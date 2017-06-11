Tek yol 3 puan

KOSOVA

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında bugün deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. Kaptan Arda Turan'ın uçakta gazeteciye saldırması ve devamında milli kariyerini sonlandırmasıyla sarsılan ay-yıldızlı ekip, grupta son sırada yer alan rakibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.Ülkelerinde UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Kosova, rakiplerini başka ülkelerde ağırlıyor. Bu nedenle ay-yıldızlı ekibin Kosova müsabakası, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak. 21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8'den yayınlanacak. Mücadelede, Çek hakem Miroslav Zelinka düdük çalacak.FIFA'ya 13 Mayıs 2016'da üye olan Kosova, henüz resmi maç galibiyeti alamadı. İlk resmi maçını 5 Eylül 2016'da 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya ile yapan ve 1-1 berabere kalan Kosova, sonrasındaki 4 maçı da kaybetti. A Milli Takım, Kosova'yı gruptaki ilk maçta 2-0 mağlup etmişti.A Milli Takım, haziran aylarında bugüne kadar 76 maça çıktı. Bu maçların 35'ini kazanan Milliler, 15 müsabakayı beraberlik, 26 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.