Çekmeköy’ü Türkiye Süper Toto Futbol 1. Ligi’ne taşıdılar

Türkiye Süper Toto Futbol Ligi'nde; 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü artık 1. Lig'te. Geçtiğimiz hafta son rakibi Aksaray İşitme Engelliler ile deplasmanda Fatih Mimar Sinan Stadı'nda karşılaşan Çekmeköy ekibi bu engeli de aşarak adını 1. Lig'e yazdırdı. 2. Lig şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Kulüp Kurucu Başkanı Sıtkı Aydemir ve kulüp yöneticileri ile futbolcu ailelerinin katıldığı törenle alan işitme engelli genç sporcular haklı bir gururu yaşadı ve paylaştı.





Çekmeköy Stadı'ndaki kupa töreninde ilçenin adını 1. Lig'e yazdırmalarından dolayı futbolcu gençleri kutlayan Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "İlçemiz halkı adına her birinize ve sizleri yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. Spora ve sporcuya verdikleri destek ve önemi her geçen gün daha artırdıklarını kaydeden Başkan Poyraz; "Biz sporu dostluk ve kardeşlik olarak görüyoruz. Belediye olarak ilçemizde spor faaliyetinde bulunan tüm spor kulüplerimize ve gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Kulübü Kurucu Başkanı ve Çekmeköy Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Sıtkı Aydemir kupa töreni sonrası gazetemize yaptığı açıklamada, ilçenin gururu gençlere ve engelli herkese toplumun ve kamuoyunun daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini ifade etti. "Bu dünyada mal da, mülk de yalan. Önemli olan işte bu gibi gençlerimize ve engelli tüm bireylerimize toplum olarak sahip çıkmak, ilgi ve alaka göstermek ve yanlarında olabilmek" dedi.

Sıtkı Aydemir; "İşitime engelli gençlerimiz belediyemizin de spor kulübünü bünyesine almasıyla Çekmeköy adına büyük bir başarıya imza attı. İlçemizin adı artık Türkiye Süpor Toto Futbol 1. Ligi'nde. Bundan daha büyük bir gurur olamaz. Başta futbolcu genç kardeşlerimiz ve aileleri olmak üzere emek veren ve destek olan herkesi teşekkür ediyorum. Çekmeköy halkından ve ilçe kamuoyundan hem bu genç kardeşlerimiz hem de engelli tüm bireylerimiz için daha fazla ilgi ve alaka bekliyorum" şeklinde konuştu.