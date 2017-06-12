Gençlerin gecesi: 1-4

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda konuk olduğu Kosova'yı 4-1 yendi.

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki altıncı maçında Kosova ile karşılaştı. Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada Çek hakem Miroslav Zelinka düdük çaldı. Karşılaşmada Milli Takımın gollerini 6'ncı dakikada Volkan Şen, 31'inci dakikada Cengiz Ünder ve 61'inci dakikada Burak Yılmaz, 82'nci dakikada Ozan Tufan kaydederken, Kosova'nın golünü 22'nci dakikada Amir Rrahmani attı.



Öte yandan karşılaşmanın 42'nci dakikasında Burak Yılmaz sarı kart görerek cezalı duruma düşerken Kosova Milli Takımından Bernard Berisha da 66'ncı dakikada, 90'ıncı dakikada ise Enis Alushi sarı kart gördü. 84'üncü dakikada Bernard Berisha ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kalan isim oldu.



Ay-yıldızlı ekip bu galibiyeti ile grubunda puanını 11'e çıkardı.



Stat: Loro Boriçi

Hakemler: Miroslav Zelinka, Ondrej Pelikan, Jan Patak (Çekya)

Kosova: Ujkani (Dk. 53 Nurkovic), Vojvoda, Rrahmani, Alushi, Pnishi, Aliti, Valon Berisha, Kryeziu, Zeneli (Dk. 53 Bernard Berisha), Avdijaj, Nuhiu (Dk. 74 Rashica)

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Selçuk İnan, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder, Volkan Şen (Dk. 80 Emre Mor), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 6 Volkan Şen, Dk. 31 Cengiz Ünder, Dk. 61 Burak Yılmaz, Dk. 82 Ozan Tufan (Türkiye), Dk. 22 Rrahmani (Kosova)

Kırmızı kart: Dk. 84 Bernard Berisha (Kosova)

Sarı kartlar: Dk. 42 Burak Yılmaz (Türkiye), Dk. 90 Alushi (Kosova)







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada ay-yıldızlı ekip, mücadelede öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ön direkte altıpasın gerisinde Volkan Şen topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

16. dakikada Oğuzhan Özyakup'un havadan pasında, savunmanın arkasına sarkan Volkan Şen'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Türkiye yarı alanının ortalarında topla buluşan Nuhiu'nun ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Kosova Milli Takımı, beraberliği yakaladı. Berisha'nın soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde yükselen Rrahmani, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

31. dakikada Türkiye, yeniden üstünlüğü yakaladı. Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde, arka direkte uygun durumdaki Cengiz Ünder'in kafayla vurduğu top, Çağlar Söyüncü'nün sırtına da çarparak ağlarla buluştu: 1-2

İlk yarının kalan dakikalarında iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Türkiye devre arasına 2-1 üstün girdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen A Milli Takım atağında, Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nurkovic'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-3

82. dakikada ay-yıldızlı ekip, 3 farklı üstünlük yakaladı. Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahası ön çizgisinin gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı, pasını yay içindeki Ozan Tufan'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-4

84. dakikada Kosova 10 kişi kaldı. Mücadelenin 66. dakikasından sarı kartı olan Bernard Berisha, ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı bir sarı kart daha görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabaka, ay-yıldızlı ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ı, Makedonya ile oynanan özel maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak Kosova karşısına çıkardı.

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında karşı karşıya geldi.

Fatih Terim, A Milli Takım ilk 11'inde Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, Makedonya ile yapılan özel maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Çağlar Söyüncü ile orta sahada görev yapan Ozan Tufan'a şans verdi.

Terim, Makedonya müsabakasına ilk 11'de başlattığı İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Emre Çolak, Olcay Şahan ve Enes Ünal'ı yedek soyundururken, Kaan Ayhan'ı ise maç kadrosuna almadı.

Kadroda değişen son isim ise Makedonya maçı sonrasında uçakta yaşanan krizin ardından aday kadrodan çıkarılan ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan oldu.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde Harun Tekin, Berke Özer, Semih Kaya, İsmail Köybaşı, Ahmet Çalık, Emre Çolak, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Enes Ünal, Yunus Mallı ve Emre Mor yer aldı.





YUSUF YAZICI'NIN ASİSTİ İLE DÖRDÜNCÜ GOL GELDİ



Fatih Terim, Milli Takımı bırakan Arda Turan'ın 10 numaralı formasını genç yıldız Yusuf Yazıcı'ya verdi. Yusuf Yazıcı ilk kez çağrıldığı milli takımda 10 numara forması ile Kosova karşısında 74'üncü dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil oldu. Yazıcı, milli takımın 82'nci dakikada Ozan Tufan tarafından kaydedilen golüne ise asist yaptı.



BURAK YILMAZ'DAN TARİHİ BAŞARI



Kosova karşısında Türkiye'nin 3'üncü golünü atan Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihinin en çok gol atan 2'nci oyuncusu oldu.



Bugüne kadar attığı 22 gol ile Tuncay Şanlı ile gol sayıları eşit olan Burak 50'nci kez formasını giydiği Milli Takımda 23 gole ulaşarak Tuncay Şanlı'yı geride bıraktı ve en çok gol atan 2'nci ismi oldu.



KAPTAN MEHMET TOPAL

Kosova maçında A Milli Takım'ın kaptanlık pazubandını Mehmet Topal taktı.

Kaptan Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından A Milli Takım'a veda etmesiyle sahaya kaptan olarak Mehmet Topal çıktı.

ÜÇ OYUNCU KADROYA GİREMEDİ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aday kadroda yer alan üç futbolcuyu maç kadrosuna almadı.

Terim, Makedonya ve Kosova maçları için 30 kişilik aday kadro açıklarken, Arda Turan, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Şener Özbayraklı'nın kadrodan çıkarılmasıyla sayı 26'ya düştü.

Müsabaka kadrosuna 23 oyuncu bildirebilen Terim, Caner Erkin, Kaan Ayhan ve Emre Akbaba'yı bu listenin dışında bıraktı.

ARDA'NIN FORMASI YUSUF YAZICI'DA

Fatih Terim, milli takımı bırakan Arda Turan'ın giydiği 10 numaralı formayı Yusuf Yazıcı'ya teslim etti.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek ilk kez A Milli Takım'a çağrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kosova müsabakasında 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

TFF BAŞKANI DEMİRÖREN TRİBÜNDE

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de statta izledi.

Loro Boriçi Stadı'nda yapılan maçı Demirören'in yanı sıra başkan vekilleri Ali Dürüst ve Nihat Özdemir de stattan takip etti.

Ayrıca bazı Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Maç için Arnavutluk polisi, üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Karşılaşmanın oynandığı Loro Boriçi Stadı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, akreditasyonu olmayan araçlar stada yaklaştırılmadı.

Stat girişinde ise taraftarların yanı sıra basın mensupları ve VIP davetliler, ayrıntılı üst aramasından geçirildi.

MAÇA İLGİ AZDI

Arnavutluk'ta oynanan Kosova-Türkiye maçına iki takım taraftarlarının da ilgisi az oldu.

Kosova'da UEFA kriterlerini karşılayan stat bulunmamasından dolayı İşkodra'daki 16 bin kişi kapasiteli Loro Boriçi Stadı'nda oynanan maçta, tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Müsabakayı çoğunluğu Kosovalı yaklaşık 5 bin taraftar izledi.

Türk ve Kosovalı taraftarlar, yan yana oturdu. İki ülkenin milli marşları taraftarlardan alkış aldı.