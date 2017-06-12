Predrag Mijatovic'e vergi kaçırma suçlaması!

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İl Savcılığı Ekonomik Suçlar Dairesi, yaklaşık 190 bin avroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla eski futbolcu Predrag Mijatovic hakkında mahkemeye dava açma başvurusu yaptı.

Madrid İl Savcılığından yapılan açıklamada, Mijatovic hakkındaki vergi kaçırma suçlamasının 2011 yılındaki gelir vergisi beyanatıyla ilgili olduğu bildirildi. 48 yaşındaki eski Karadağlı futbolcunun 189 bin 534 avro 93 sent vergi kaçırdığı ileri sürüldü.

Futbolculuğu döneminde Valencia (1993-1996), Real Madrid (1996-1999) ve Levante (2002-2003) takımlarında da forma giyen Mijatovic'in, bazı özel yatırımları olduğu İspanya ile halen çok yoğun ilişkileri bulunuyor.

İspanya'da futbolcuların vergi kaçırma davaları son dönemlerde art arda gündeme gelirken, son olarak Barcelonalı futbolcu Lionel Messi 4,1 milyon avroluk vergi kaçırdığı suçlamasıyla 21 ay hapis ve 2 milyon avro para cezası almıştı.

İspanya'da vergi kaçakçılığı suçundan iki yılın altındaki süre dilimlerinde verilen hapis cezaları uygulanmıyor.