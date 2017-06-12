Valbuena yola çıktı, geliyor!

Fenerbahçe uzun yıllardır transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Mathieu Valbuena'ya sonunda kavuşuyor.

Sarı lacivertli takımın prensip anlaşmasına vardığı Fransız orta saha oyuncusu İstanbul'a doğru yola çıktı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Valbunea, 'Yola çıktım İstanbul' ifadelerini kullandı. Valbuena'nın bugün saat 16.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçirilecek.

TRANSFER SEZONU AÇILINCA İMZALAYACAK

Transfer dönemi resmi olarak 17 Haziran'da başlamasına rağmen bu sezon elini çabuk tutmak isteyen sarı-lacivertliler 32 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık mukavele imzalayacak.

Valbuena'ya ödenecek yıllık ücret ise 3 milyon Euro olacak. Olympique Lyon ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Valbuena için Fransız ekibine verilecek bonservisin de 4 milyon Euro olduğu öne sürüldü.



AYKUT KOCAMAN 10'A ÇOK GÜVENİYOR



Hem kanatlarda hem de orta sahada oynayabilen tecrübeli futbolcuyu F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ağırlıklı olarak 10 numara oynatmayı planlıyor. Bu sezon ligde Lyon formasını 30 defa giyen Valbuena 8 kez ağları havalandırırken 5 asist yaptı, 13 gole katkı sağladı.

BAYRAKLARI KARIŞTIRDI

Valbuena ilk İstanbul tweetinde 'Tunus' bayrağı koydu. Daha sonra bunu silip, Türkiye bayraklı yeni bir tweet attı.