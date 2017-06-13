Cenk Ergün: "Kısa bir gelecekte resmi duyuruları yapmaya başlayacağız"

Sportif direktör Ergün: "Kısa bir gelecekte resmi duyuruları yapmaya başlayacağız"

Cenk Ergün, GSTV'ye yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Görüşmelere sezon bitmeden önce başlamıştık. Artık son düzlüğe girdik diye düşünebiliriz. Bu haftadan itibaren birtakım gelişmeler olacak. Umuyorum kısa bir gelecekte resmi duyuruları yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

Portekizli oyuncu Armindo Bruma'nın Leipzig'e transferiyle ilgili yöneltilen soruya Ergün, "Görüntü o ki bu konuyla ilgili yarından itibaren resmi bilgilendirmelerimiz başlayacak." yanıtını verdi.

SABRİ İLE YOLLAR AYRILDI

Ergün ayrıca, Sabri Sarıoğlu'na yeni mukavele sunmayacaklarını bugün ilettiklerini de aktararak, "Yakın bir gelecekte Sabri için plaket ve teşekkür organizasyonumuz olacak. Kendisine Galatasaray camiası adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Galatasaray Kulübü, 31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na, bu zamana kadar kulübe kattıkları için teşekkür mesajı yayınladı.

"Teşekkürler Sabri Sarıoğlu" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takvimler 1 Temmuz 2001'i gösterdiğinde gazetelerin spor sayfaları 17 yaşında İsviçre kampına götürülen Sabri Sarıoğlu'dan bahsediyordu. O günlerde Sabri Sarıoğlu'nun künyesinde 1984 doğumlu olduğu, 71 kez B ve C milli takımlarda oynadığı, futbola Çağlayan Akarsu'da başladığı, Gaziosmanpaşa'da oynadığı, Salih Bulgurluoğlu tarafından keşfedildiği yazıyordu. Dönemin teknik direktörü Mircea Lucescu onun için; "Bir yıldır onu izliyorum. Onu burada büyüteceğiz" demişti. Öyle de oldu. Sabri Sarıoğlu Galatasaray'da ve Galatasaray ile büyüdü. 2001-02 sezonunda A Takımla idmanlara çıkmaya başladı. Hatta o sezon şampiyon olan takımın 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçında, Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 sona eren Liverpool maçlarında 30 numaralı formasıyla yedek bekledi. Süre almasa da 3. yıldızı takan takımın oyuncusuydu. İlk kez bir resmi maçta sahada yer alması ise Fatih Terim döneminde yani 4 Mayıs 2003'teki Trabzonspor mücadelesiyle gerçekleşti. Aynı sezonun son maçında Gaziantepspor karşısında ise ilk 11 başladı. Kamptaki en genç isimden Galatasaray Futbol Takımı Kaptanlığı'na kadar uzanan süreçte 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Sabri Sarıoğlu'na sarı-kırmızı renklere verdiği katkı için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz."



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