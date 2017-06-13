"Çok takımla görüştüm, kararım Başakşehir oldu"

Medipol Başakşehir'da yeni transfer Eljero Elia, kulüpteki imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Transferim zor bir süreçten sonra gerçekleşti. Çok fazla takımla görüştüm ama kararım Başakşehir oldu. Başakşehir'le görüşmeye başlayınca onların ısrarcı tutumu ve yaklaşımı benim karar vermemi kolaylaştırdı." dedi.

Hollandalı futbolcu, Feyenoord'daki takım arkadaşı eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt ile de transfer sürecinde görüştüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Dirk Kuyt, Türkiye'den hep olumlu bahsetti, İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Kuyt, Fenerbahçe'de çok iyi anıları olduğundan ve taraftarların çok tutkulu ve bazen çok duygusal olduğunu anlattı. Başakşehir'in de yeni ve gelişen bir kulüp olduğunu anlattı ve hep olumlu konuştu."

Elia, Şampiyonlar Liginde iki ön eleme oynayacak Medipol Başakşehir'in gruplara çıkma hedefiyle ilgili "Tabii ki Şampiyonlar Ligi ön elemeleri çok zor ama bizim de hazırlık kampında kendi seviyemizi yükselterek Şampiyonlar Liginde neler yapabileceğimizi herkese göstermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"REKABETİ SEVERİM"

Orta sahada iki kanatta da görev alabilen Elia, Medipol Başakşehir'de Cengiz Ünder ve Edin Visca ile gireceği forma rekabetine hazır olduğunu aktardı.

Elia, rekabetin, oyuncuların gelişimi için önemli olduğunun altını çizerek, "Rekabeti severim, bu her futbolcu için iyidir. Hollanda Milli Takımında da, oynadığım kulüplerde de hep rekabet içinde oldum ama günün sonunda karar verecek kişi teknik direktörümüzdür. Teknik direktörümüz bana az dakika verse de ben orada çıkar elimden geleni yaparım ve formayı hak ettiğimi göstermeye çalışırım." şeklinde konuştu.

Öncelikle yeni takımında başarılı olmayı hedeflediğini vurgulayan Elia, "Burada elimden geleni yapacağım ondan sonra Hollanda Milli Takımından davet gelirse seve seve oynarım ama gelmezse de çok önemli değil. Önemli olan Başakşehir." ifadelerini kullandı.