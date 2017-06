Dedektif Beşiktaş

UEFA'nın Finansal Fair Play takibi nedeniyle parasını çok dikkatli harcayan Beşiktaş, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Görüştüğü oyuncularla ilgili her türlü detayı inceleyen siyah-beyazlılar, Domagoj Vida'da da dikkatli adımlar atıyor. Hem kulübü Dinamo Kiev hem de Hırvat stoper ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, son imzaların atılmasından önce bir dedektif gibi tecrübeli oyuncunun hayatını mercek altına aldı.



TRANSFERDE SORU İŞARETİ KALMASIN

16 Haziran'da oğlu David'in annesi İvana Gugic ile dünya evine girmeye hazırlanan olan 28 yaşındaki oyuncunun, alkol ve kumar sıkıntısı yaşadığı ile ilgili dedikoduları araştırmaya karar veren Beşiktaşlı yöneticiler, bunun için bir ekip çalışması başlattı. Transfer öncesi her türlü soru işaretini ortadan kaldırmayı hedefleyen siyah-beyazlı kurmayların, Kiev'deki gece kulüplerine kadar bilgi taraması yaptığı gelen haberler arasında.



DİNAMO KİEV İKNA EDİLDİ

Vida'yı ikna eden Beşiktaş, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Dinamo Kiev ile de anlaşma sağladı. 2018'de sözleşmesi bitecek olan Hırvat stoper için devre arasında 10 milyon Euro talep eden Ukrayna kulübünün siyah-beyazlıların, Boyko+para teklifini kabul ettiği kaydedilirken, transferde son hamle Vida ile ilgili yapılan araştırmanın sonucuna göre yapılacak.



39 MAÇ

38 İLK 11

4 GOL

3369 DK.