Erdal Öztürk Kayserispor'a transfer oldu

Beşiktaş başta olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu; çifte pasaportlu Erdal Öztürk, Türkiye yerine Almanya U21 takımından yana kullanmıştı.



Bayern München 2'nci takımında orta sahada oynayan oyuncunun transferi, bugün Kayserispor ve Bayern München kulüpleri arasındaki karşılıklı anlaşmanın ardından gerçekleşti. Kayserispor ilerde genç futbolcuyu başka bir kulübe verdiği takdirde Alman kulübüne yüzde 20 pay verecek.

Kulüp başkanı Erol Bedir, "Bir süreden beri takip ettiğimiz Erdal Öztürk gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kazandırdık'' dedi.