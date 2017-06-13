'a transfer oldu

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 13:44
Erdal Öztürk Kayserispor'a transfer oldu

 Kulübü, Bayer München’in 2'nci takımının genç yıldızı ’ü renklerine bağladı.

Beşiktaş başta olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu; çifte pasaportlu Erdal Öztürk, Türkiye yerine Almanya U21 takımından yana kullanmıştı.

2'nci takımında orta sahada oynayan oyuncunun transferi, bugün Kayserispor ve Bayern München kulüpleri arasındaki karşılıklı anlaşmanın ardından gerçekleşti. ilerde genç futbolcuyu başka bir kulübe verdiği takdirde Alman kulübüne yüzde 20 pay verecek.

Kulüp başkanı Erol Bedir, "Bir süreden beri takip ettiğimiz Erdal Öztürk gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kazandırdık'' dedi.

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Erdal Öztürk Kayserispor'a transfer oldu
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