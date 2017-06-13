Göztepe Titi ve Karcemarskas'ın peşinde

Başkan Sepil'in Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Titi'nin menajeriyle bir araya geldiği ve Beşiktaş'ın da listesinde olduğu bilinen tecrübeli defans oyuncusunu Göztepe'ye kazandırmak için çaba sarf ettiği bildirildi.



Bu arada Başkan Sepil'in kaleci Karcemarskas'ı da çok istediği belirtildi. TFF 1'inci Lig'de kaleyi koruyan Günay'ı takımda tutmayı düşünen Sepil'in Litvanyalı file bekçisini Osmanlıspor yönetiminden istediği öğrenildi. Başkent ekibinin, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için 1 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti talep ettiği bildirildi. Mehmet Sepil'in Karcemarskas'ın yanı sıra geçen sezon Osmanlıspor'dan kiralanan golcü Umut'u da yeniden takıma kazandırmak için mesai harcadığı kaydedildi.



Futbola Brezilya'nın Sport Club Internacional takımında başlayan Titi, ülkesinde Nautico, Vasco da Gama ve Bahia'da forma giydi. Kasımpaşa'ya 2015-06'da gelen 29 yaşındaki oyuncu, 66 lig maçına çıkıp 9 gol attı. Litvanya'nın Dainava ve Zalgiris ile Rusya'nın Dinamo Moskova ekiplerinde forma giyen Karcemarskas 2009'da Gaziantepspor'a geldig. Geçen sezon başında Osmanlıspor'a transfer olan Litvanyalı eldiven, 27 lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 1 de kupa maçında forma giydi. Karcemarskas 69 kez Litvanya Milli Takımı ile sahaya çıktı.



YARIN BÜYÜK GÜN



Süper Lig'e 14 yıl sonra dönmenin mutluluğu yaşayan Göztepe, yarın kuruluşunun 92'nci yıldönümünü kutlayacak. Saat 21.00'da başlayacak organizasyonda sarı kırmızılılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 1925 adet meşale ile şov yapacak.



Kurulan dev platformlarda ise üç boyutlu ışık ve havai fişek gösterileri geceye renk katacak. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular ise kutlamalara tekne ile denizden katılacak. Üçkuyular İskelesi'nden hareket edecek teknede meşale şov yapılacak. Ayrıca Göztepelilere kutlamalarda stat müjdesi verilecek. Başkan Mehmet Sepil, stat ihalesini kazanan firmayı açıklayacak.