Şenol Güneş o ismin biletini kesti!

Giriş Tarihi: 13.6.2017 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 10:06
Şenol Güneş o ismin biletini kesti!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş büyük umutlarla alınan ismin biletini kesti.

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Şenol Güneş o ismin biletini kesti!
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