Tamer Tuna, Beşiktaş'tan resmen ayrıldı

Beşiktaş Antrenörü Tamer Tuna, siyah beyazlı takım ile yollarını ayırdı. Tuna'nın ayrılığı Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyuruldu:

"Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrılmıştır.

Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

TAMER TUNA OSMANLISPOR'A...

Bu arada Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Osmanlıspor'un teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. Osmanlıspor ile görüşmelerde bulunan Tamer Tuna'nın başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.