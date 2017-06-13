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Giriş Tarihi: 13.6.2017 15:00 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 15:08
Tamer Tuna, Beşiktaş'tan resmen ayrıldı

Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı , siyah beyazlı takımdan ayrıldı. Tuna'nın teknik direktörlük için ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş Antrenörü Tamer Tuna, siyah beyazlı takım ile yollarını ayırdı. Tuna'nın ayrılığı 'ın resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyuruldu:

"Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız , profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrılmıştır.

Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

TAMER TUNA OSMANLISPOR'A...

Bu arada Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Osmanlıspor'un teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. ile görüşmelerde bulunan Tamer Tuna'nın başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.

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Tamer Tuna, Beşiktaş'tan resmen ayrıldı
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