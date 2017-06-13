geri dönüyor

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 12:18
Valbuena geri dönüyor

'nin Lyon'dan transfer ettiği Mathieu , bugün İstanbul'dan ayrılacak. Yıldız futbolcu, sezon başı kampına kadar tatil yapacak.

'nin Fransa'nın Lyon takımından kadrosuna kattığı Mathieu , bugün İstanbul'dan ayrılacak. Dün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atan 32 yaşındaki Fransız futbolcu, takımın toplanma tarihine kadar tatil yapacak.

Atatürk Havaalanında taraftarların karşıladığı Valbuena, buradan sağlık kontrolüne gitmişti. Sağlık kontrolü sırasında kulübün yayın organlarına röportaj veren yıldız oyuncu, ardından da sözleşme imzaladı. Kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından kalacağı otele giden Valbuena, bugün İstanbul'dan ayrılacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Valbuena geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz