Aboubakar seferi

BONSERVİSİNİN YÜZDE 70'İ FRANSIZ EKİBİNDE
Beşiktaş, geçen sezon 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar
'ın takımda kalması adına insanüstü bir çaba harcıyor. Özellikle sezonun ikinci devresinde gösterdiği performansla parmak ısırtan Kamerunlu forvet için başkan Fikret Orman ve yönetici arkadaşları bugün, Fransa'da bonservisinin yüzde 70'ini elinde tutan Lorient Kulübü ile masaya oturuyor. Daha önce Porto ile Portekiz'de yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamayan Orman, Şenol Güneş'in kalmasını çok istediği 25 yaşındaki santrfor için Fransız ekibi ile kıyasıya bir pazarlığa girişecek. Lorient'ın Porto Aboubakar'ı tekrar kiraladığı takdirde 6 milyon Euro alma hakkı olduğu ifade edilirken, Fikret Orman'ın öncelikli hedefi Aboubakar'ın bonservisi üzerinde Lorient'ın bulunan tüm haklarını satın almak. Orman'ın Lorient'a 4 milyon Euro ve Aboubakar'ın bir sonraki satışından yüzde 25 önereceği ifade ediliyor.
Orman, Lorient ile anlaştığı takdirde rotayı Portekiz'e çevirecek ve Aboubakar transferine son noktayı koymaya çalışacak.
BORGES'E HÜCUM
Beşiktaş, devre arasında almak istediği ancak transferi olumsuz sonuçlanan Celso Borges için Deportivo'nun kapısını bir kez daha çalarken, Fenerbahçe'nin de oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı. İspanyol Marca Gazetesi, Ocak'ta Deportivo ile biten kontratı sonrası Beşiktaş'ın yolunu tutan Babel'den sonra Celso Borges'in de Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığını yazdı. Haberde, iki Türk kulübünün transfer için yarış halinde olduğu ve İspanyol kulübüne oyuncunun şartlarını sorduğu ifade edildi. Deportivo ile Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.