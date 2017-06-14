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Dursun Özbek, Bruma transferini resmen açıkladı
Dursun Özbek
,
Bruma
transferini resmen açıkladı
Giriş Tarihi: 14.6.2017
16:55
Güncelleme Tarihi: 14.6.2017
16:59
Galatasaray
Başkanı
Dursun Özbek
,
Bruma
'nın 15 milyon Euro bedelle sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.
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