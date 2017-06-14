Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, transferini resmen açıkladı

Giriş Tarihi: 14.6.2017 16:55 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 16:59
Dursun Özbek, Bruma transferini resmen açıkladı
Galatasaray Başkanı , Bruma'nın 15 milyon Euro bedelle sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Özbek, Bruma transferini resmen açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz