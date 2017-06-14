Galatasaray istediği Hoedt imzayı atıyor!

Adı Galatasaray'la transfer dedikodularına karışan Lazio'nun Hollandalı stoperi Wesley Hoedt, kulübüyle masaya oturdu.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Lazio'nun yeni sözleşme teklifi yaptığı Hoedt, 600 bin Euro'luk maaşının 1.1 milyon Euro'ya çıkarılması sonucu anlaşmaya 'evet' dedi. Lazio'nun yeni teklifi ile birlikte Hoedt'ın halihazırda 2019'da sona erecek olan sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılacak.

İMZALAR 1 TEMMUZ'A ATILACAK

İtalyan kaynaklara göre yapılan yeni sözleşmeye resmi imzaların 1 Temmuz'da atılacağı belirtildi. 2015 yazında AZ Alkmaar'dan 1.75 milyon Euro'ya transfer edilen ve değerini neredeyse 7 katı artıkan 23 yaşındaki oyuncu için G.Saray'ın 5 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor