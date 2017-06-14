'da 2000'e yakın kişinin üyeliği düşüyor!

SABAH İNTERNET

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 15:22 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 15:27
Galatasaray'da 2000'e yakın kişinin üyeliği düşüyor!

'da 6 yıl boyunca aidatlarını ödemedikleri için leri durdurulan 2000'e yakın kişi, tanınan 3 aylık sürede geri dönme başvurusu yapmadı ve üyelikleri düşürülecek.

'da 6 yıl boyunca aidatlarını ödemeyip, kurullara katılmadıkları için leri düşürülen kişilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda FETÖ üyeleri Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihracı sırasında, 6 yıl boyunca aidatlarını ödemedikleri için üyelikleri durdurulan 2500'e yakın kişinin, yapılan araştırma sonucu bir bölümünün hayatını kaybedenler, bir bölümünün aidatlarını ödeyerek üyeliğe dönenler olduğu belirlendi.

Ancak neredeyse 2000'e yakın kişi ise tanınan 3 aylık süre içerisinde hiçbir başvuruda bulunmadı.

Yaşananlar neticesinde, Galatasaray tarafından belirlenen 3 ay içinde başvuru yapıp, aidatlarını ödemeyen 2000 kişiye yakın kişinin durdurulan üyelikleri kesin olarak düşürülecek ve kulüple olan ilişkileri kesilecek.

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Galatasaray'da 2000'e yakın kişinin üyeliği düşüyor!
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