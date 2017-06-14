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Yeni Malatyaspor, ’i transfer etti

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 17:46
Yeni Malatyaspor, Alejandro Faurlin’i transfer etti

Evkur Yeni Malatyaspor’un 'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

İspanya 2. Lig takımı Getafe'de forma giyen ön libero oyuncusu Alejandro Faurlin'in Evkur Yeni Malatyaspor'a Cuma günü imza atmak için Türkiye'ye geleceği ifade ediliyor.

Transferde şu ana kadar Beninli kaleci Fabien Farnolle, Atiker Konyaspor'dan Ali Dere ve Faslı Khalid Boutaib'i renklerine bağlayan Evkur Yeni Malatyaspor 'un 30 yaşındaki ile de her konuda anlaştığı gelen bilgiler arasında.

Alejandro Faurlin geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde 26 resmi karşılaşmaya çıkarken, 1 gol kaydetti.

Faurlin, ön libero mevkisinin yanı sıra orta sahanın solunda ve sağında da görev yapabiliyor.

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Yeni Malatyaspor, Alejandro Faurlin’i transfer etti
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