Büyükşehir Gaziantepspor'un adı, logosu ve renkleri değişti

Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı genel kurulda, seçime tek aday olarak giren Adil Konukoğlu, oy çokluğuyla başkanlık görevine getirildi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı görevini de sürdüren Konukoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, Gaziantep'te bugüne kadar birlik ve beraberlik sağlandığı zaman neler yapılabileceğinin çok kez gösterildiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi aynı birlik ve beraberliğin sağlanacağını anlatan Konukoğlu, "Gaziantep'i hak ettiği yere getireceğiz. Şu an Gaziantep'in Süper Lig'de takımı yok ama gelecek sezon sonunda kentimizin 2 güzide takımı el ele vererek beraber Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Kendilerine sunulan güvenin farkında olduklarını aktaran Konukoğlu, "Kulübün gidişatıyla ilgili çok sayıda üyelik talebi var. Üyelik kayıtları için biraz sabır istiyorum. Öncelikle transferlerimizi yapıp sezona hazır hale gelelim, daha sonra ise kurumsallaşma adına hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSİM, LOGO VE RENKLER DEĞİŞTİ

Genel kurulda yapılan görüşmeler neticesinde kulübün adının Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olmasına karar verildi.

Kulübün ambleminin beyaz-kırmızı-siyah renklerinde baklava dilimli "G" harfi, kulüp renklerinin ise beyaz-kırmızı-siyah olarak değiştirilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu arada kulübün eski başkanı Osman Toprak ise genel kurulda yaptığı konuşmada, turizmden gastronomiye, kültürden sanayiye kadar bir çok alanda yükselen bir değer olarak göze çarpan Gaziantep'in spor alanında da bu değeri sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Toprak, 3 yıllık süreçte birlik beraberlik içerisinde kulübü iyi yerlere getirmeye çalıştıklarını, son senenin ise kendileri açısından oldukça zorlu geçtiğini belirtti.