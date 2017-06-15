Galatasaray hem forveti hem kanadı bitirdi

Bafetimbi Gomis
, transferinde Galatasaray'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Marsilya Kulübü, yarıştan çekildi. Fransa'nın prestijli spor gazetesi L'Equipe, "Gomis uzaklaşıyor" başlıklı haberinde; "Galatasaray'ın önerdiği net rakam, Marsilya'nın teklifinin iki katı civarında. Marsilya Gomis'ten vazgeçti. Galatasaray, Slovenya'da tatil yapan takım doktorunu Gomis'in sağlık kontrolleri için Fransa'ya gönderiyor"
ifadelerine yer verdi. Gomis, dün akşam saatlerinde Paris'te Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçti.
BELHANDA İÇİN 8 MİLYON EURO
Galatasaray, Bruma'nın yerine düşündüğü ve el sıkıştığı Belhanda
için de dev bir adım attı ve kulübü Dinamo Kiev'i 8 milyon Euro karşılığı ikna etti.
?PARİS'TE KONTROL
Galatasaray, yıllık 3.3 milyon Euro ve bir sezonu opsiyonlu üç senelik kontrat teklif ettiği Gomis'i Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi.
SAĞ BEKE TETE YA DA JUAN FRAN
Galatasaray Sabri ile yollarını ayırdıktan sonra sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Ajax'ın Belçikalı sağ beki Tete için Hollanda kulübü ile anlaşan Galatasaray oyuncu ile de görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı kırmızılıların sağ bek için görüştüğü bir diğer isim ise bonservisi için 4 milyon Euro istenen İspanyol ekibi Deportivo forması giyen Juanfran.